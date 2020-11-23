Смешанные единоборства (MMA) – один из самых зрелищных видов спорта, который в последние годы по своему накалу и солидным гонорарам бросил вызов боксу. Если в боксе для бойцов четко прописан ряд правил, то в MMA их почти нет.

Бойцы выходят в октагон (название ринга в форме клетки в MMA), чтобы сражаться не на жизнь, а на смерть. Вместе с тем, MMA, как и бокс и другие виды спорта открывает двери для ставок, что только повышает градус напряжения в октагоне и за его пределами. Что известно о ставках на MMA и их видах – читайте далее в нашем материале.

Что такое MMA?

Прежде чем рассказать о ставках на MMA, следует сказать несколько слов о смешанных единоборствах. Как и в боксе спортсмены выступают в разных весовых категориях от самой легкой (до 56,7 кг) до супертяжелого (от 120,2 кг).

В отличие от бокса, MMA дает шанс спортсменами, которые до этого владели другими боевыми искусствами. Например, каратэ, борьба, дзюдо, джиу-джитсу и тому подобное. Следовательно, в мир MMA могут приходит бойцы с разными стилями, что только обогащает этот вид спорта.

Так, базовые боксерские навыки всегда могут пригодиться, однако они не играют ключевую роль. В MMA бой ведется совсем иначе. В частности, спортсмены проводят 5 раундов по 5 минут.

В боксе 12 раундов по 3 минуты, однако непросто определить, что сложнее: провести целых 5 минут под тяжелыми ударами и при этом самому атаковать, иметь минуту отдыха после каждой 3-минутки.

Вместо боксерских перчаток у ММА используются накладки на руки с открытыми пальцами. У ММА есть несколько возможных сценариев завершения боя:

Добровольная сдача : боец стучит открытой ладонью или пальцами по мату или оппоненту. Также допустима словесная сдача.

: боец стучит открытой ладонью или пальцами по мату или оппоненту. Также допустима словесная сдача. Нокаут : боец теряет сознание в результате разрешенного удара.

: боец теряет сознание в результате разрешенного удара. Технический нокаут : остановка боя третьим лицом в результате потери одним из бойцов способности продолжать бой. Технические нокауты могут разделяться на три категории:

: остановка боя третьим лицом в результате потери одним из бойцов способности продолжать бой. Технические нокауты могут разделяться на три категории: Остановка рефери , когда он решает, что один из бойцов не может осмысленно защищаться, и останавливает бой.

, когда он решает, что один из бойцов не может осмысленно защищаться, и останавливает бой. Остановка врачом , который решает, что дальнейшее участие одного из бойцов ставит жизнь или здоровье этого участника под угрозу.

, который решает, что дальнейшее участие одного из бойцов ставит жизнь или здоровье этого участника под угрозу. Остановка "углом" . Угловой секундант бойца сигнализирует об остановке боя.

. Угловой секундант бойца сигнализирует об остановке боя. Судейское решение . В зависимости от подсчета баллов, бой может закончиться: единогласным решение, когда все трое судей отдают победу бойцу А.

. В зависимости от подсчета баллов, бой может закончиться: единогласным решение, когда все трое судей отдают победу бойцу А. Решением большинства – двое судей присуждают победу бойцу А, один судья присуждает ничью.

– двое судей присуждают победу бойцу А, один судья присуждает ничью. Раздельное решение – двое судей присуждают победу бойцу А, один судья присуждает победу бойцу B.

– двое судей присуждают победу бойцу А, один судья присуждает победу бойцу B. Единогласная ничья – трое судей присуждают ничью.

– трое судей присуждают ничью. Ничья решением большинства – двое судей присуждают ничью, один – победу.

– двое судей присуждают ничью, один – победу. Раздельная ничья – один судья присуждает победу бойцу А, один судья присуждает победу бойцу Б, один судья присуждает ничью.

Вниманию. Поединки MMA проходят под эгидой самых популярных промоушенов UFC и Bellator. Также есть ряд менее престижных организаций, которые проводят бои.

Виды ставок на ММА

В отличие от того же тенниса, у MMA может быть ничья. Традиционно есть победитель и побежденный. Рассмотрим несколько примеров ставок на MMA с помощью букмекерской компании Marathonbet.

Ставка на результат и тотал раундов

Это, пожалуй, самый распространенный вид ставки, который букмекерские конторы предлагают на каждое спортивное событие. Это ставки на победу одного или другого бойца.

Например, 24 января 2021 года ирландец Конор МакГрегор встретится с американцем Дастином Пуарье. На победу Макгрегору предлагают коэффициент 1,44, что подтверждает статус фаворита для ирландца. Зато на победу Пуарье коэффициент 2,83.



Конор МакГрегор / Фото instagram.com/thenotoriousmma

Ничейные результаты встречаются в ММА довольно редко, поэтому букмекерские конторы могут вообще не предлагать коэффициенты на такой итог. В Marathonbet ничью в поединке Конора и Дастина оценили невероятным коэффициентом 51.

Также игроки традиционно могут сделать ставку с двойным итогом. Например, Пуарье выиграет или бой завершится ничьей. Впрочем, такие ставки часто сопровождаются низкими коэффициентами.

Куда интереснее ставить на тоталы раундов, то есть сколько продлится поединок. Если бойцы примерно равны и нет настоящего нокаутера, то вполне целесообразно спрогнозировать, что бой продлится все отведенные раунды.

Если в октагон вышли два бойца с сильным ударом, то бой, скорее всего, не продлится долго. В то же время бойцы со стилем борцов могут долго выжидать своего шанса сделать болезненный прием и заставить соперника сдаться. Поэтому вполне вероятно, что бой продлится дольше.

Ставка на метод победы

Как было описано выше, у MMA есть несколько методов завершения поединка. Чаще всего игроков ставят на досрочный исход боя, ведь смешанные единоборства – жесткий вид спорта. Такое пари выигрывает в том случае, если бой не продлится все отведенные правилами раунды.

Букмекерские конторы предлагают поставить на досрочное окончание боя из-за травмы одного из бойцов, дисквалификации, нокаута и тому подобное.

Если ожидается большой бой, как МакГегор – Пуарье, то букмекеры увеличивают роспись на такой поединок. Эта роспись происходит ближе к бою.

Ставки на женские бои

Если в боксе женские бои живут свои жизнью (извините за тавтологию), то в MMA все совсем иначе. Женские бои в смешанных единоборствах чрезвычайно популярны, напряжены и ничем не уступают по уровню мужским.

Кое-где женщины имеют большую фан-базу чем у мужчин и дело не в их обаянии.

Единственная проблема женского дивизиона – это кадры. Если у мужчин много более или менее равных представителей и разных весовых категорий, то у женщин все более размыто. Впрочем, не делает ли это женские бои еще более интересными?

На кого ставить в женском дивизионе

Сейчас есть трое сильнейших женщин в UFC – Аманда Нунис, Валентина Шевченко и Чжан Вэйли. Именно эти женщины диктуют моду в MMA, а их поединки вызывают наибольший ажиотаж.

Например, чемпионка в легчайшем весе Валентина Шевченко, в арсенале которой переплетаются стили муай-тай и кикбоксинг, побеждает разными методами. Киргизстанка может подстроиться под любую соперницу и нанести ей поражение.

Следовательно, в графе побед Шевченко практически равное количество побед нокаутом (6), сдачей соперниц (7) и решением судей (7).



Валентина Шевченко / Фото UFC

Настоящей звездой UFC является бразильянка Аманда Нунис, выступающая в полулегком весе. На своем пути она прошла звездную Ронду Роузи и даже нанесла поражение Валентине Шевченко.

Исповедуя борьбу и бразильский джиу-джисту, Нунис просто тотально уничтожает соперниц. За нее говорит статистика – 20 побед, 16 из которых досрочных (13 нокаутом и 3 сдачей соперниц).

Уже 13 декабря Аманда проведет защиту своего титула против Меган Андерсон. Победу Аманды в Marathonbet оценивают коэффициентом 1,117. Впрочем, ближе к бою будет шанс поставить на стиль победы бразильянки. Следует ожидать досрочную победу Нунис.

Невероятную статистику имеет 30-летняя китаянка Чжан Вэйли, выигравшая 21 бой подряд. В ее пассиве всего одно поражение в первом поединке. Китаянка исповедует традиционный для себя стиль ушу и часто побеждает досрочно. В марте 2020 года Вейле остановила Йоанну Енджейчик в бою за титул UFC в минимальном весе. Впрочем, в пассиве полячки поражения не менее именитым Роуз Намаюнас и той же Шевченко.

Как выбирать ставки на женские бои?

К сожалению, в женских боях все еще присутствует пропасть в классе между спортсменками. Поэтому не всегда есть топовые бои, где интересно делать ставки.

Игрокам следует ждать титульных поединков или боев, победительницы которых получают право побороться за пояс. В таких случаях в октагоне, чаще всего, встречаются звезды. Поэтому букмекеры выдают интересные коэффициенты и предлагают широкую линию ставок.

Второй вариант для ставок на женские бои – поединки между опытными спортсменками и новичками. Кое-где руководство UFC подписывает контракты с чемпионками или топ-спортсменками других промоушенов и сразу же предлагают им бои за титул или просто с первыми номерами рейтингов.

Такие поединки раскручивают под лозунгом дебют в UFC "новой, перспективной чемпионки". Это привлекает интерес зрителей и заставляет реагировать букмекеров.

Впрочем, такие бои часто заканчиваются жесткими победами опытных спортсменок UFC. Например, Присцилу Кечоейру бросили под Валентину Шевченко. Бразильянка в дебютном бою в UFC пропустила за два неполных раунда более 100 ударов и прогнозируемо проиграла.

Вместе с тем, в случае поединка опытных бойцов UFC с новобранцами, стоит делать ставку на тотал раундов меньше, потому что чаще всего в таких случаях все заканчивается быстро.

Не всегда стоит ставить на спортсменку, которая выдает неплохую серию из побед до прихода в более элитный промоушен или же просто успела победить нескольких промежуточных соперниц.

За женскими схватками лучше всего следить в лайв-режиме, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств быстро реагировать и подстраховать свою ставку.

Важную роль играет угол спортсменки, который работает несколько иначе, чем у мужчин. Здесь персональный тренер максимально корректирует тактику между раундами. Из положительных примеров стоит отметить Валентину Шевченко, которая победила Энджейчик благодаря работе тренера.

Из отрицательных примеров – Ронда Роузи, которой угол выдавал провальные советы продолжать действовать в атакующем стиле, когда Ронде необходимо было просто закрыться.

"Золотые правила" ставок на MMA

Есть перечень правил, которые должен взять на вооружение каждый игрок, который хочет побеждать, делая ставки на смешанные единоборства.

Игроку важно обратить внимание на то, в какой конкретно организации проводятся бои. В зависимости от того, хочет ли он делать ставки на бои UFC или же Bellator, нужно учитывать различные нюансы.

Никогда не помешает изучение истории боев бойцов и их стилей. В целом стратегия ставок на UFC или Bellator не сильно отличается. Помимо количества побед или проведенных боев, следует обращать внимание на стиль соперников.

Например, звездный россиянин Хабиб Нурмагомедов обычно побеждал болевыми приемами, что присуще его стилю. Зато Джастин Гейджи – нокаутер. Поэтому их бой мог завершиться по двум сценариям. В итоге победил стиль Хабиба, который после боя завершил карьеру.

Как и в других видах спорта, бывают неудобные соперники. Тот же Джастин Гейджи "вынес" Тони Фергюсона, но без шансов проиграл Хабибу. Хотя эксперты считают, что Фергюсон может дать Хабибу более серьезный бой.

Важен и возраст бойца, ведь поединки ММА очень интенсивные и требуют безумной физики. Люди – не вино и с возрастом теряют свои силы. Тот же Фергюсон тяжело дышал против Гейджи. Однако. Возраст – это опыт, который тоже следует учитывать.



Гоити Ямаучи / Фото twitter.com/BellatorMMA

Не следует забывать об оценке параметров бойцов. Если более легкий боксер переходит в тяжелую категорию за несколько месяцев, то ставить на такого спортсмена опасно. Он банально еще не почувствовал новый вес и может им неправильно управлять. Также в высшей весовой категории тяжелее удары соперников, поэтому новичок рискует быстро потеряться в ринге.

Следует отметить, что в супертяжелом весе целесообразно ставить на досрочные победы. Супертяжи имеют крайне тяжелые удары, поэтому их бои завершается быстро.

Антропометрия, как и в боксе, играет важную роль. Рост и размах рук могут определить ход поединка. Например, техничному бойцу проще вести бой против противника с меньшим размахом рук. Зато длинные руки могут позволить даже более слабому бойцу не подпускать соперника.

Высоким бойцам не стоит переводить бой в партер, где преимущество в росте нивелируется.

Таким образом, у MMA бесконечное количество деталей, которые определяют судьбу боя. Для того, чтобы сделать правильную ставку, следует анализировать и учитывать нюансы. Впрочем, всегда есть место сенсации и банальной удаче.