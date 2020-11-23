Змішані єдиноборства (MMA) – один з найбільш видовищних видів спорту, який останнім роками за своїм напруженням та солідними гонорарами кинув виклик боксу. Якщо в боксі для бійців чітко прописана низка правил, то в MMA їх майже немає.

Бійці виходять в октагон (назва рингу у формі клітки в MMA), щоб битися не на життя, а на смерть. Разом з тим, MMA, як і бокс та інші види спорту відкриває двері для ставок, що тільки підвищує градус напруги в октагоні та за його межами. Що відомо про ставки на MMA та їх види – читайте далі у нашому матеріалі.

Що таке MMA?

Перш ніж розповісти про ставки на MMA, слід сказати декілька слів про змішані єдиноборства. Як і в боксі спортсмени виступають у різних вагових категоріях – від найлегшої (до 56,7 кг) до суперважкої (від 120,2 кг).

На відміну від боксу, MMA дає шанс спортсменами, які до цього володіли іншими бойовими мистецтвами. Наприклад, карате, боротьба, дзюдо, джиу-джитсу тощо. Відтак, у світ MMA можуть приходить бійці з різними стилями, що тільки збагачує цей вид спорту.

Так, базові боксерські навички завжди можуть стати в пригоді, однак вони не відіграють ключову роль. В MMA бій ведеться зовсім інакше. Зокрема, спортсмени проводять 5 раундів по 5 хвилин.

У боксі 12 раундів по 3 хвилини, однак непросто визначити, що складніше: провести цілих 5 хвилин під важкими ударами і при цьому самому атакувати, чи мати хвилину відпочинку після кожної 3-хвилинки.

Замість боксерських рукавичок у ММА використовуються накладки на руки з відкритими пальцями. У ММА є декілька можливих сценаріїв завершення бою:

Добровільна здача : боєць стукає відкритою долонею або пальцями по мату або опоненту. Також допустима словесна здача.

: боєць стукає відкритою долонею або пальцями по мату або опоненту. Також допустима словесна здача. Нокаут : боєць втрачає свідомість у результаті дозволеного удару.

: боєць втрачає свідомість у результаті дозволеного удару. Технічний нокаут : зупинка бою третьою особою в результаті втрати одним з бійців здатності продовжувати бій. Технічні нокаути можуть поділятися на три категорії:

: зупинка бою третьою особою в результаті втрати одним з бійців здатності продовжувати бій. Технічні нокаути можуть поділятися на три категорії: Зупинка рефері , коли він вирішує, що один з бійців не може осмислено захищатися, і зупиняє бій.

, коли він вирішує, що один з бійців не може осмислено захищатися, і зупиняє бій. Зупинка лікарем , який вирішує, що подальша участь одного з бійців ставить життя або здоров'я цього учасника під загрозу.

, який вирішує, що подальша участь одного з бійців ставить життя або здоров'я цього учасника під загрозу. Зупинка "кутом" . Кутовий секундант бійця сигналізує про зупинку бою.

. Кутовий секундант бійця сигналізує про зупинку бою. Суддівське рішення . Залежно від підрахунку балів, бій може закінчитися: одноголосним рішення, коли всі троє суддів віддають перемогу бійцеві А.

. Залежно від підрахунку балів, бій може закінчитися: одноголосним рішення, коли всі троє суддів віддають перемогу бійцеві А. Рішенням більшості – двоє суддів присуджують перемогу бійцю А, один суддя присуджує нічию.

– двоє суддів присуджують перемогу бійцю А, один суддя присуджує нічию. Роздільне рішення – двоє суддів присуджують перемогу бійцю А, один суддя присуджує перемогу бійцю B.

– двоє суддів присуджують перемогу бійцю А, один суддя присуджує перемогу бійцю B. Одноголосна нічия – троє суддів присуджують нічию.

– троє суддів присуджують нічию. Нічия рішенням більшості – двоє суддів присуджують нічию, один – перемогу.

– двоє суддів присуджують нічию, один – перемогу. Роздільна нічия – один суддя присуджує перемогу бійцю А, один суддя присуджує перемогу бійцю B, один суддя присуджує нічию.

До уваги. Поєдинки MMA проходять під егідою найпопулярніших промоушенів UFC та Bellator. Також є низка менш престижних організацій, які проводять бої.

Види ставок на ММА

На відміну від того ж тенісу, у MMA може бути нічия. Традиційно є переможець та переможений. Розглянемо декілька прикладів ставок на MMA з допомогою букмекерської компанії Marathonbet.

Ставка на результат і тотал раундів

Це, мабуть, найпоширеніший вид ставки, який букмекерські контори пропонують на кожну спортивну подію. Це ставки на перемогу одного або іншого бійця.

Наприклад, 24 січня 2021 року ірландець Конор МакГрегор зустрінеться з американцем Дастіном Пуар'є. Користувачі Marathonbet вже можуть поставити на переможця поєдинку. На перемогу МакГрегор пропонують коефіцієнт 1,44, що підтверджує статус фаворита для ірландця. Натомість на звитягу Пуар'є коефіцієнт 2,83.



Конор МакГрегор / Фото instagram.com/thenotoriousmma

Нічийні результати зустрічаються в ММА досить рідко, тому букмекерські контори можуть взагалі не пропонувати коефіцієнти на такий підсумок. У Marathonbet нічию в поєдинку Конора й Дастіна оцінили неймовірним коефіцієнтом 51.

Також гравці традиційно можуть зробити ставку з подвійним підсумком. Наприклад, Пуар'є виграє або бій завершиться нічиєю. Втім, такі ставки часто супроводжуються низькими коефіцієнтами.

Куди цікавіше ставити на тотали раундів, тобто скільки триватиме поєдинок. Якщо бійці приблизно рівні й немає справжнього нокаутера, то цілком доцільно спрогнозувати, що бій триватиме всі відведені раунди.

Якщо в октагон вийшли два бійці із сильним ударом, то бій, швидше за все, не триватиме довго. Водночас бійці зі стилем борців можуть довго вичікувати свого шансу зробити болючий прийом та змусити суперника здатися. Тому цілком ймовірно, що бій триватиме довше.

Ставка на метод перемоги

Як було описано вище, у MMA є декілька методів завершення поєдинку. Найчастіше гравців ставлять на достроковий результат бою, адже змішані єдиноборства – жорсткий вид спорту. Таке парі виграє в тому випадку, якщо бій не протриває всі відведені правилами раунди.

Букмекерські контори пропонують поставити на дострокове закінчення бою через травму одного з бійців, дискваліфікацію, нокаут тощо.

Якщо очікується великий бій, як МакГегор – Пуар'є, то букмекери збільшують розпис на такий поєдинок. Цей розпис відбувається ближче до бою.

Ставки на жіночі бої

Якщо у боксі жіночі бої живуть свої життям (вибачте за тавтологію), то в MMA все зовсім інакше. Жіночі бої у змішаних єдиноборствах надзвичайно популярні, напружені та нічим не поступаються за рівнем чоловічим.

Подекуди жінки мають більшу фан-базу за чоловіків і справа не в їх чарівності.

Єдина проблема жіночого дивізіону – це кадри. Якщо у чоловіків багато більш-менш рівних представників та різних вагових категорій, то в жінок все більш розмито. Втім, чи не робить це жіночі бої ще більш цікавими?

На кого ставити у жіночому дивізіоні

Наразі є троє найсильніших жінок у UFC – Аманда Нуніс, Валентина Шевченко та Чжан Вейлі. Саме ці жінки диктують моду в MMA, а їх поєдинки викликають найбільший ажіотаж.

Наприклад, чемпіонка в найлегшій вазі Валентина Шевченко, в арсеналі якої переплітаються стилі муай-тай і кікбоксинг, перемагає різними методами. Киргизстанка може підлаштуватися під будь-яку суперницю та завдати їй поразки.

Відтак, у графі перемог Шевченко практично рівна кількість звитяг нокаутом (6), здачею суперниць (7) та рішенням суддів (7).



Валентина Шевченко / Фото UFC

Справжньою зіркою UFC є бразилійка Аманда Нуніс, яка виступає у напівлегкій вазі. На своєму шляху вона пройшла зіркову Ронду Роузі та навіть завдала поразки Валентині Шевченко.

Сповідуючи боротьбу та бразильський джиу-джисту, Нуніс просто тотально знищує суперниць. За неї говорить статистика – 20 перемог, 16 з яких дострокових (13 нокаутом та 3 здачею суперниць).

Уже 13 грудня Аманда проведе захист свого титулу проти Меган Андерсон. Перемогу Аманди у Marathonbet оцінюють коефіцієнтом 1,117. Втім, ближче до бою буде шанс поставити на стиль перемоги бразилійки. Слід очікувати дострокову звитягу Нуніс.

Неймовірну статистику має 30-річна китаянка Чжан Вейлі, яка виграла 21 бій поспіль. В її пасиві всього одна поразка в першому поєдинку. Китаянка сповідує традиційний для себе стиль ушу та часто перемагає достроково. У березні 2020 року Вейлі зупинила Йоанну Енджейчик у бою за титул UFC у мінімальній вазі. Втім, у пасиві полячки поразки не менш іменитим Роуз Намаюнас та тій же Шевченко.

Як вибирати ставки на жіночі бої?

На жаль, у жіночих боях все ще присутня прірва у класі між спортсменками. Тому не завжди є топові бої, де цікаво робити ставки.

Гравцям слід чекати титульних поєдинків чи бої, переможниці яких отримують право поборотися за пояс. У таких випадках в октагоні, найчастіше, зустрічаються зірки. Тому букмекери видають цікаві коефіцієнти і пропонують широку лінію ставок.

Другий варіант для ставок на жіночі бої – поєдинки між досвідченими спортсменками і новачками. Подекуди керівництво UFC підписує контракти з чемпіонками або топ-спортсменками інших промоушенів і відразу ж пропонують їм бої за титул або просто з першими номерами рейтингів.

Такі поєдинки розкручують під гаслом дебют у UFC "нової, перспективної чемпіонки". Це привертає інтерес глядачів та змушує реагувати букмекерів.

Втім, такі бої часто закінчуються жорсткими перемогами досвідчених спортсменок UFC. Наприклад, Присцилу Кечоейру кинули під Валентину Шевченко. Бразилійка у дебютному бою в UFC пропустила за два неповних раунди понад 100 ударів та прогнозовано програла.

Разом з тим, у разі поєдинку досвідчених бійців UFC з новобранцями, варто робити ставку на тотал раундів менше, бо найчастіше в таких випадках все закінчується швидко.

Не завжди варто ставити на спортсменку, яка видає непогану серію з перемог до приходу в більш елітний промоушен або ж просто встигла перемогти декількох проміжних суперниць.

За жіночими сутичками найкраще стежити лайв-режимі, щоб в разі непередбачених обставин швидко реагувати та підстрахувати свою ставку.

Важливу роль відіграє кут спортсменки, який працює дещо інакше, ніж у чоловіків. Тут персональний тренер максимально коригує тактику між раундами. З позитивних прикладів варто відзначити Валентину Шевченко, яка перемогла Енджейчик завдяки роботі тренера.

З негативних прикладів – Ронда Роузі, якій кут видавав провальні поради продовжувати діяти в атакуючому стилі, коли Ронді необхідно було просто закритися.

"Золоті правила" ставок на MMA

Є перелік правил, які повинен взяти на озброєння кожен гравець, який хоче перемагати, роблячи ставки на змішані єдиноборства.

Гравцеві важливо звернути увагу на те, в якій конкретно організації проводяться бої. Залежно від того, чи хоче він робити ставки на бої UFC або ж Bellator, потрібно враховувати різні нюанси.

Ніколи не завадить вивчення історії боїв бійців та їх стилів. У цілому стратегія ставок на UFC, чи Bellator не сильно відрізняється. Крім кількості перемог або проведених боїв, слід звертати увагу на стиль суперників.

Наприклад, зірковий росіянин Хабіб Нурмагомедов зазвичай перемагав больовими прийомами, що властиве його стилю. Натомість Джастін Гейджі – нокаутер. Тому їх бій міг завершитися за двома сценаріям. У підсумку переміг стиль Хабіба, який після бою завершив кар’єру.

Як і в інших видах спорту, бувають незручні суперники. Той же Джастін Гейджі "виніс" Тоні Фергюсона, але без шансів програв Хабібу. Хоча експерти вважають, що Фергюсон може дати Хабібу серйозніший бій.

Важливий і вік бійця, адже поєдинки ММА дуже інтенсивні та вимагають шаленої фізики. Люди – не вино і з віком втрачають свої сили. Той же Фергюсон важко дихав проти Гейджі. Однак. Вік – це досвід, що теж слід враховувати.



Гоіті Ямаучі / Фото twitter.com/BellatorMMA

Не слід забувати про оцінку параметрів бійців. Якщо більш легкий боксер переходить у важку категорію за декілька місяців, то ставити на такого спортсмена небезпечно. Він банально ще не відчув нову вагу і може нею неправильно керувати. Також у вищій ваговій категорії важчі удари суперників, тому новачок ризикує швидко загубитися в рингу.

Слід зазначити, що в суперважкій вазі доцільно ставити на дострокові перемоги. Супертяжі мають вкрай важкі удари, тому їх бої завершується швидко.

Антропометрія, як і в боксі, відіграє важливу роль. Зріст та розмах рук можуть визначити хід поєдинку. Наприклад, технічному бійцеві простіше вести бій проти супротивника з меншим розмахом рук. Натомість довгі руки можуть дозволити навіть слабшому бійцю не підпускати суперника.

Високим бійцям не варто переводити бій у партер, де перевага у зрості нівелюється.

Таким чином, у MMA нескінченна кількість деталей, які визначають долю бою. Для того, щоб зробити правильну ставку, слід аналізувати та враховувати нюанси. Втім, завжди є місце сенсації та банальній удачі.