Грузинские фанаты передали приветствие украинским ультрас, которые служат на фронте: мощное фото

Полтавская Ворскла проводит ответный матч второго квалификационного круга Лиги конференций против грузинской Дели. Фанаты соперника поддержали украинских болельщиков.

Болельщики грузинской Дели не пожалели времени, чтобы поддержать украинских ультрас, которые не могут поддержать любимые клубы на трибунах. Они сменили стадион в защиту родной страны.

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Ребятам на передовой будет приятно

Фанаты Дели сделали баннер, которым обратились к украинским болельщикам, воюющим на фронте. Сделали грузины это перед ответным матчем Лиги конференций против Ворсклы, который для полтавского клуба проходит на выезде.

Этот грузинский плакат ультрас принесли с собой на стадион и вывесили на своем секторе.

Поздравление украинским ультрас на передовой!

– написано на баннере.



Перфоменс фанатов Дели перед матчем с Ворсклой / Фото Visioner, Georgian Footy

Напомним, что прежде встреча между Ворсклой и Дилой закончился победой команды Виктора Скрипника 2:1. Тогда за полтавский клуб забивали Фелипе Родригес и Ибрахим Кан.

Первый тайм в ответном матче 1:0 в пользу Дели. Единственный гол в раздевалку забил Парулава.