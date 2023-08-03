Уболівальники грузинської Діли не пожаліли часу, аби підтримати українських ультрас, які не можуть наразі підтримати улюблені клуби на трибунах. Вони змінили стадіон на захист рідної країни.

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Хлопцям на передовій буде приємно

Фанати Діли зробили банер, яким звернулись до українських уболівальників, які воюють на фронті. Зробили грузини це перед матчем-відповіддю Ліги конференцій проти Ворскли, який для полтавського клубу відбувається на виїзді.

Цей плакат грузинські ультрас принесли із собою на стадіон та вивісили на своєму секторі.

Вітання українським ультрас на передовій!,

– написано на банері.



Перфоменс фанатів Діли перед матчем із Ворсклою / Фото Visioner, Georgian Footy

Нагадаємо, що перш зустріч між Ворсклою та Ділою закінчився перемогою команди Віктора Скрипника 2:1. Тоді за полтавський клуб забивали Феліпе Родрігес і Ібрахім Кане.

До слова. Перший тайм у матчі-відповіді 1:0 на користь Діли. Єдиний гол у роздягальню забив Парулава.