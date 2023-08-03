Полтавская Ворскла проведет ответный матч во 2 раунде квалификации Лиги конференций. Соперником украинцев станет грузинская команда Дила, пишет 24 канал.

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Первая игра в Польше была номинально "домашней" для полтавчан и едва не завершилась провалом нашей команды. Подопечные Скрипника пропустили первыми, но смогли вырвать в концовке волевую победу (2:1).

Теперь же "зелено-белым" нужно не проиграть на выезде бронзовому призеру чемпионата Грузии. В команде есть большой украинский след, ее тренирует Андрей Демченко. Также два наших соотечественника есть и среди игроков.

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На воротах играет Евгений Кучеренко, а в нападении – Николай Ковталюк. К слову. последний и поразил ворота Ворсклы в первом матче. В случае успеха полтавчане в третьем раунде квалификации будут играть против кипрского АПОЭЛа или сербской Войводины.

Игра состоится в городе Гори на стадионе "Тенгиз Бурджанадзе" на 5 тысяч зрителей. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча Дила – Ворскла будет доступна для просмотра на сайте 24 Канала.

Дила – Ворскла онлайн