На чемпионате мира 2022 года сборная Нидерландов дошла до четвертьфинала, где в драматическом матче уступила в серии пенальти аргентинцам. Основным левым защитником "оранжевых" был Дейли Блинд.

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На этом турнире он отличился голом и ассистом. Впрочем, после удачного выступления на Мундиале Дэйли решил уйти с Аяксом. О прекращении соглашения с 32-летним футболистом сообщил клуб в своем твиттере.

Контракт Блинда с амстердамцами действовал до лета 2023, но игрок попросил о расторжении договора заранее. Голландец намерен присоединиться к Антверпену, ведущему борьбу за чемпионство в чемпионате Бельгии.

Стоит знать. Дэйли - сын известного в прошлом игрока сборной Нидерландов и Аякса Данни Блинда, который в 1995 году выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

К тому же эта команда не чужда нидерландцам. Главным тренером бельгийцев является Марк ван Боммель, а техническим директором работает Марк Овермарс, еще недавно находившийся на аналогичной должности в Аякси.

История Блинда-младшего в Аякси

Блинд является питомцем Аякса, где провел почти всю карьеру (2008-2010, 2011-2014, 2018-2022) за исключением четырехлетнего периода в Манчестер Юнайтед и краткосрочной аренде в Гронингене. В 333 матчах за амстердамцев он отличился 17 голами.

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Вместе с Аяксом Блинд выиграл семь чемпионств и по два Кубка и Суперкубка Нидерландов. Кроме того, на его счету 99 матчей за сборную Нидерландов (3 гола + 14 ассистов). С ней Дейли стал бронзовым призером ЧМ-2014 и брал серебро Лиги наций-2019.

Справка. В 2019 году Дэйли чуть не потерял сознание во время матча ЛЧ против Валенсии. Врачи диагностировали воспаление сердечной мышцы, из-за чего Блинду установили кардиовертер-дефибриллятор. Через год во время спарринга с Гертой Дейли пережил сердечный приступ из-за короткого отключения устройства.