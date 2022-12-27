На чемпіонаті світу 2022 збірна Нідерландів дійшла до чвертьфіналу, де у драматичному матчі поступилась в серії пенальті аргентинцям. Основним лівим оборонцем "помаранчевих" був Дейлі Блінд.

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На тому турнірі він відзначився голом та асистом. Втім після вдалого виступу на Мундіалі Дейлі вирішив піти з Аяксом. Про припинення угоди із 32-річним футболістом повідомив клуб у своєму твітері.

Контракт Блінда з амстердамцями діяв до літа 2023 року, але гравець попросив про розірвання договору заздалегідь. Голандець має намір доєднатися до Антверпена, який веде боротьбу за чемпіонство у чемпіонаті Бельгії.

Варто знати. Дейлі є сином відомого у минулому гравця збірної Нідерландів та Аякса Данні Блінда, який у 1995 році виграв з клубом Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.

До того ж ця команда не чужа нідерландцям. Головним тренером бельгійців є Марк ван Боммель, а технічним директором працює Марк Овермарс, який ще нещодавно був на аналогічній посаді в Аяксі.

Історія Блінда-молодшого в Аяксі

Блінд є вихованцем Аякса, де провів майже всю кар'єру (2008-2010, 2011-2014, 2018-2022) за винятком чотирирічного періоду в Манчестер Юнайтед та короткостроковій оренді в Гронінген. У 333 матчах за амстердамців він відзначився 17 голами.

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Разом з Аяксом Блінд виграв сім чемпіонств та по два Кубка й Суперкубка Нідерландів. Крім того, на його рахунку 99 матчів за збірну Нідерландів (3 голи + 14 асистів). З нею Дейлі став бронзовим призером ЧС-2014 та брав срібло Ліги націй-2019.

Довідка. У 2019 році Дейлі ледь не втратив свідомість під час матчу ЛЧ против Валенсії. Лікарі діагностували запалення серцевого м'яза, через що Блінду встановили кардіовертер-дефібриллятор. Через рік під час спарингу із Гертою Дейлі пережив серцевий напад через коротке вимикання пристрою.