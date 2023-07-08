Создатель "Летучего голландца": Цыганков получил именитого одноклубника в Жироне
Источник:Жирона
Дейли Блинд перебрался в Испанию. Нидерландец в свое время стал частью одного из самых красивых голов в истории футбола.
Жирона подписала контракт с Дейли Блиндом. Футболист в свое время успел поиграть за многие именитые коллективы.
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Опыт лишним не бывает
Виктор Цыганков получил известного нового одноклубника, которым стал маститый Дейли Блинд. Опытный нидерландский игрок в роли свободного агента подписал с Жироню соглашение на 2 сезона, то есть к лету 2025 года. Блинд – универсальный футболист, практически может перекрыть любую позицию. В частности, в свое время нидерландец выступал на таких позициях, как опорник, бокс-бу-бокс, левый полузащитник, однако чаще всего его можно увидеть в роли центрального или левого защитника.Стоит отметить. Блинд играет с подкожным дефибриллятором, регулирующим сердечный ритм, поскольку у него диагностировали миокардит – воспаление среднего слоя сердечной мышцы.
Напомним, что последним клубом Дейли была мюнхенская Бавария, к которой он присоединился зимой 2023 и подписал соглашение всего на полгода. За "пивоваров" 33-летний нидерландец провел всего 5 матчей, что сигнализировало о том, что Блинд уже не может играть на самом высоком уровне в Европе.Кстати говоря. Жирона финишировала на 10 месте в минувшем сезоне в Ла Лиге, ведя активную борьбу за еврокубки. К тому же УЕФА дисквалифицировал Осасуну из Лиги конференций за прежние злодеяния команды и заменил "здоровых" другим испанским клубом, на месте которого могла оказаться именно Жирона.
Дейли Блинд / инстаграм Жироны
Карьера нидерландского футболиста
- Блинд – воспитанник Аякса, легендой которого и стал. В свое время Дейли успел поиграть в аренде в Гренингене, а затем на его пути были только легендарные коллективы. В 2014 году нидерландец перешел в Манчестер Юнайтед, заплативший за футболиста Аяксу 17,5 миллионов евро. В "красных дьяволах" Блинд провел 4 сезона и успел с командой выиграть Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы.
- В 2018-м Дейли вернулся в Аякс практически за ту сумму, за которую и уходил – 16 миллионов евро. С родным клубом Блинд семь раз выигрывал нидерландское первенство, дважды Кубок и Суперкубок страны. Всего в футболке Аякса Дейли провел 333 матча, в которых забил 13 голов и отдал 21 ассист. После феерии в Нидерландах Блинд оказался в Баварии.
- Также следует отметить, что Дейли становился бронзовым призером чемпионата мира-2014 со сборной Нидерландов. Тогда защитник помог организовать один из самых красивых голов в истории футбола, отдав невероятную передачу на Робина Ван Перси, которого после реализованного момента начали звать "летучий голландец" (Нидерланды тогда победили Испанию со счетом 5:1).