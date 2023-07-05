УЕФА официально не допустил Осасуну к участию в еврокубках на сезон 2023/2024. Восьмой клуб Ла Лиги по итогам прошедшего сезона займет место "красных" на международной арене.

Достойно внимания Самый титулованный тренер Европы возглавит сборную Бразилии: но есть один нюанс

Все со временем возвращается

Осасуна впервые за 16 лет получила возможность вернуться к участию в европейских турнирах, однако помешали коллективу старые злодеяния боссов памплонцев. "Красные" заняли 7-е место в прошлой кампании в Испании (в последнем туре победили прямого конкурента за билет Жирону), что дало возможность "здоровым" принять участие в квалификации в групповой этап Лиги конференций. Однако долгожданному камбеку не суждено было сбыться.

Дело в том, что УЕФА решил дисквалифицировать Осасуну по еврокубкам из-за того, что вспомнили темные времена команды в сезоне 2013/2014. Тогда бывшие боссы "здоровых" занимались организацией договорных матчей, что отозвалось Осасуни в этом году. Новое руководство пыталось каким-либо образом помогать следствию и надеялось на реабилитацию, однако УЕФА решил не щадить памплонцев.

У "красных" еще есть минимальный шанс попасть в еврокубки, а именно апеллировать в CAS. Но вот если Спортивный арбитражный суд в Лозанне также останется на стороне европейской ассоциации, то Осасуна пролетит мимо соревнований на международной арене, а место "здоровых" в квалификации к ЛК займет Атлетик Бильбао, занявший 8-е место в прошлой кампании Ла Лиги. Повезти могло и Жироне Цыганкова, однако клуб в последний момент опустился на 10-е место, отстав от басков на два балла.

Последние выступления