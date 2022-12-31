Капитан сбегает с корабля: хорватский "брат" россиян покинет Зенит

Капитан санкт-петербургского Зенита Дэян Ловрен наконец-то сменит российскую прописку на французскую. Похоже, что это не повлияет на взгляды хорвата.

33-летний хорват уже прошел медобследование в Лионе. Сторонам удалось договориться о незначительной сумме трансфера.

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Почти оформленный переход

Контракт хорвата с российским клубом действует еще на 6 месяцев. Поэтому Лиону удалось договориться о незначительной сумме трансфера Ловрена. Деян переходил в Зенит за 12 миллионов евро, а Трансфермаркт оценивает центрального защитника в 3,50 миллионов евро.

Ловрен – не единственный вариант Лиона в центре защиты. Французский клуб также рассматривал кандидатуру гонца Александра Джику из Стасбурга и турка Чалара Сююнджа из Лестера. У обоих контракт с клубами также действителен еще на 6 месяцев.

Ловрен уже выступал в Лионе. Хорват провел в клубе три с половиной сезона, с января 2010 года по июль 2013. Из Франции он переехал в Саутгемптон за 10 миллионов евро, а уже через год – в Ливерпуль за 25.3 млн.

Напомним, Ловрен высказывался, что он разочарован неучастием России на ЧМ-2022 в Катаре и публично называл русских своими братьями.