Ловрен является одним из двух представителей российского чемпионата на Мундиале в Катаре. Ловрен выступает за Зенит из Санкт-Петербурга. Еще один такой игрок в Катаре – это камерунец Муми Нгамальо из московского Динамо.

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Ловрен отрабатывает деньги Газпрома

Очевидно, Деян Ловрен начал рассыпаться в комплиментах России не просто так. Игроку нужно отрабатывать свой немалый контракт в Газпромовском клубе. Он назвал сборную России – "большой командой".

Мне жалко, что моих партнеров россиян нет на чемпионате мира. Вы ведь знаете, что я всегда говорил: спорт и политика не должны быть вместе. Конечно, сборная России – это большая команда. Жаль, что ребят нет в Катаре,

– наговорил хорват.

Кроме того, защитник сборной Хорватии сказал, что ему не хватает на чемпионате мира сборной Италии и его друга Салаха со сборной Египта. Единственное, чем хотелось бы заметить Ловрену, Италия и Египет не квалифицировались на чемпионат мира по спортивному принципу, а не потому, что начали геноцидную войну.

В двух стартовых матчах Ловрен играл со стартовых минут в составе сборной Хорватии. В обоих матчах и против Марокко, и против Канады хорват отыграл по 90 минут.