33-річний хорват уже пройшов медобстеження в Ліоні. Сторонам вдалось домовитись про незначну суму трансферу.

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Майже оформлений перехід

Контракт хорвата з російським клубом чинний ще на 6 місяців. Через це Ліону вдалось домовитись про незначну суму трансферу Ловрена. Деян переходив у Зеніт за 12 мільйонів євро, а Трансфермаркт оцінює центрального захисника у 3,50 мільйона євро.

Ловрен – не єдиний варіант Ліону у центр захисту. Французький клуб також розглядав кандидатуру ганця Александра Джіку зі Стасбургу та турка Чалара Сююнджу з Лестера. В обох контракт з клубами також дійсний ще на 6 місяців.

Ловрен уже виступав в Ліоні. Хорват провів у клубі три з половиною сезони, з січня 2010 року до липня 2013. З Франції він переїхав до Саутгемптона за 10 мільйонів євро, а вже за рік – до Ліверпуля за 25.3 млн.

Нагадаємо, Ловрен висловлювався, що він розчарований неучастю Росії на ЧС-2022 у Катарі та публічно називав росіян своїми братами.