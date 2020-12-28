Український півзахисник Мехелена Мар'ян Швед приніс перемогу своїй команді в матчі 19 туру чемпіонату Бельгії проти Мускрона.

23-річний півзахисник вийшов на заміну на 61-й хвилині за рахунку 1:0 і забив на 83-й переможний м'яч своєї команди (2:1), пише 24 канал.

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Для Мар'яна матч з Мускроном став п'ятим в поточному сезоні в складі Мехелена, при цьому точний удар Шведа – перша результативна дія українця в складі бельгійського клубу. За Мехелен вінгер виступає на правах оренди з Селтіка.

Мехелен вийшов на 13 місце в турнірній таблиці. У наступному турі команда Шведа битиметься з Антверпеном – гра запланована на 10 січня.

Відео голу Шведа