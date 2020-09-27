Український легіонер Дмитро Кльоц відзначився голом у матчі за "Кешлю". Щоправда, він не допоміг його команді здобути перемогу.

У матчі 4-го туру чемпіонату Азербайджану "Кешля" Дмитра Кльоца зіграла на власному полі проти "Зирі", пише 24 канал.

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Дебютний гол Кльоца

Український півзахисник вийшов у старті, де вже на 54-й хвилині зумів відзначився дебютним голом за "Кешлю". Партнер по команді побачив вільного українця у штрафному майданчику та віддав на нього пас. Українцю залишалось лише завдати влучного удару, що чудово вдалось зробити Кльоцу.

Загалом на полі провів 78 хвилин та був замінений.

Матч міг закінчитись результативною нічиєю 2:2, якби не вдало реалізоване пенальті гостей – 2:3.

Після цього туру "Кешля" перебуває на 6 місці у таблиці, набравши 5 очок, а їх суперник "Зиря" – друга із 7 пунктами.

Додамо, що у серпні 2020 року Кльоц поповнив склад "Кешлі". Хавбек виступатиме в чемпіонаті Азербайджану до кінця наступного року. "Кешля" – дворазовий чемпіон Азербайджану (2007/08, 2009/10). Також тричі срібний (2008/09, 2013/14 та 2014/15) та двічі бронзовий призер чемпіонату (2011/12, 2012/13). Володар Кубка Азербайджану у сезоні 2017/18.

Кешля – Зиря відеоогляд