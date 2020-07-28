Дебютный гол Олейника в сезоне не помог команде избежать поражения: видео
Украинский полузащитник Денис Олейник, который выступает за "Сейняйоки", отметился дебютным голом в сезоне в чемпионате Финляндии. Он забил во втором тайме, но его команда потерпела обидное поражение.
В 5 туре чемпионата Финляндии "Сейняйоки" украинца Олейника сыграл выездной поединок против КуПС, пишет 24 канал.
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Дебютный гол
КуПС открыл счет уже на 5-й минуте, а на 18-й установил комфортное преимущество в матче после автогола Айонса и гола Нисканена.
Вторую половину игры "Сейняйоки" начал активнее, что принесло свои плоды. Команда отыграла один мяч усилиями Олейника, который замкнул фланговую подачу.
Но удаление Вайнонпаа на 73-й минуте стало большим препятствием на пути к камбэку гостей.
КуПС удержал минимальную победу – 2:1.
Этот гол украинца стал для него первым в новом сезоне в чемпионате Финляндии. После поражения "Сейняйоки" занимает лишь 9 место, в их активе всего четыре набранных пункта.
Гол Олейника смотрите видео: