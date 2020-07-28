Украинский полузащитник Денис Олейник, который выступает за "Сейняйоки", отметился дебютным голом в сезоне в чемпионате Финляндии. Он забил во втором тайме, но его команда потерпела обидное поражение.

В 5 туре чемпионата Финляндии "Сейняйоки" украинца Олейника сыграл выездной поединок против КуПС, пишет 24 канал.

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Дебютный гол

КуПС открыл счет уже на 5-й минуте, а на 18-й установил комфортное преимущество в матче после автогола Айонса и гола Нисканена.

Вторую половину игры "Сейняйоки" начал активнее, что принесло свои плоды. Команда отыграла один мяч усилиями Олейника, который замкнул фланговую подачу.

Но удаление Вайнонпаа на 73-й минуте стало большим препятствием на пути к камбэку гостей.

КуПС удержал минимальную победу – 2:1.

Этот гол украинца стал для него первым в новом сезоне в чемпионате Финляндии. После поражения "Сейняйоки" занимает лишь 9 место, в их активе всего четыре набранных пункта.

За клуб из Финляндии Олейник выступает с 2018 года, проведя более 40 поединков.

Гол Олейника смотрите видео: