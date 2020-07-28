Український півзахисник Денис Олійник, який виступає за "Сейнайокі", відзначився дебютним голом у сезоні в чемпіонаті Фінляндії. Він забив у другому таймі, але його команда зазнала прикрої поразки.

У 5 турі чемпіонату Фінляндії "Сейнайокі" українця Олійника зіграв виїзний поєдинок проти КуПС, пише 24 канал.

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Дебютний гол

КуПС відкрив рахунок вже на 5-й хвилині, а вже на 18-й встановив комфортну перевагу у матчі після автоголу Айонса та голу Нісканена.

Другу половину гри "Сейнайокі" розпочав активніше, що принесло свої плоди. Команда відіграла один м'яч зусиллями Олійника, який замкнув флангову подачу.

Але вилучення Вайнонпаа на 73-й хвилині стало великою перешкодою на шляху до камбеку гостей.

КуПС втримав мінімальну перемогу – 2:1.

Цей гол українця став для нього першим у новому сезону в чемпіонаті Фінляндії. Після поразки "Сейнайокі" посідає лише 9 місце, у їх активі всього лиш чотири набраних пункти.

За клуб із Фінляндії Олійник виступає із 2018 року, провівши понад 40 поєдинків.

Гол Олійника дивіться відео: