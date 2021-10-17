Дебютный гол Коваленко, Динамо разгромило Львов: новости спорта 16 октября

В субботу, 16 октября, состоялось множество событий в мире спорта. О важнейших из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Коваленко дебютным голом принес Специи победу в Серии А

В матче чемпионата Италии Украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел в основном составе Специи на игру против Салернитаны. Именно украинец стал героем встречи.

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На старте второго тайма при счете 0:1 в пользу соперника Коваленко сделал результативную передачу и помог отличиться Давиду Стрельцу.

А уже на 76-й минуте Виктор оформил и свой первый гол в составе новой команды и помог команде победить. Вышла на самом деле мощная пушка от украинского. Футболист провел лишь свой третий матч за команду.

Это была первая результативная передача и первый гол Коваленко в составе Специи, где он выступает на правах аренды с Аталанты.

25-летний хавбек пропустил последние два поединка Специи через мышечное повреждение.

Динамо разгромило Львов благодаря дублю Гармаша

Динамо вернулось на первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Киевляне 16 октября победили Львов на выезде в рамках 11 тура УПЛ.

Динамо попыталось быстро выйти вперед в счете, однако киевляне дважды не смогли пробить Костика. Ближе к концу первого тайма Львов заработал право на пробитие пенальти за игру рукой Миколенко в штрафной. Чирьяк уверенно реализовал удар с отметки

Впрочем, еще до перерыва Динамо вышло вперед: сначала Буяльский точно пробил в угол ворот после передачи Миколенко, а затем Цыганков классно попал в ближнюю девятку. Гармаш вышел на поле вместо упряжи еще на 41 минуте и помог разбить Львов во втором тайме. Сначала Денис первым среагировал на рикошет в штрафной львовян, а под занавес встречи дальним ударом (не без помощи рикошета) поставил точку во встрече.

Ломаченко отправился в США для подготовки к бою с Комми

Таким образом, Динамо набрало 29 очков и снова возглавил турнирную таблицу, Львов с 6 пунктами остался тринадцатым.

Украинский боксер Василий Ломаченко отправился в США, где продолжит подготовку к бою с Ричардом Комми. Бой запланирован на 11 декабря в Нью-Йорке.

В США Ломаченко продолжит подготовку к бою против Комми, который запланирован на 11 декабря в "Мэдисон-сквер-гарден". Дата боя и место проведения поединка подтвердили промоутеры, но боксеры пока еще официально не подписали договор на бой.

Ломаченко и Комми в 2021 году провели по одному бою. Украинский боксер в июне победил Масайоши Накатани, а Комми еще в феврале одолел Джексона Мартинеса.

Перед этими боями оба боксера провели бои против Теофимо Лопеса. Оба проиграли. Сначала в декабре 2019 года Комми проиграл титул чемпиона IBF в легком весе. После этого Лопес победил Ломаченко и отобрал у него чемпионские пояса по версиям WBC WBA и WBO, став абсолютным чемпионом мира.

Футболисты сборной Дании развлекались с полуобнаженными работницами гостиницы

В Дании разгорелся скандал из-за поведения футболистов местной сборной и работниц отеля, которые развлекались вместе в бассейне.

Сборная Дании напрямую вышла на чемпионат мира по футболу, выиграв восемь из восьми матчей в своей группе с общим счетом 27:0. Путевку на Мундиаль команда получила после победы над Австрией 12 октября. Перед этим 9 октября команда сыграла против Молдовы, разгромив соперников на выезде 4:0 9 октября.

Именно перед матчем против Молдовы в сборной Дании разгорелся скандал. Оказалось, что несколько игроков команды развлекались в бассейне отеля с работницами. Об этом случае узнали руководство отеля.

К скандалу оказались причастными защитник Челси Андреас Кристенсен, игрок Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хьойберг, футболисты Лестера Каспер Шмейхель и Янник Вестергор, а также два игрока Брэнтфорд Кристиан Норгор и Матиас Йенсен.

После этого руководство отеля разослало работникам письмо, в котором возмутилось поведением работниц. Хотя оказалось, что они в бассейне были в свободное от работы время. По их свидетельствам, они находились отдельно от футболистов, и только потом оказались в одном бассейне.