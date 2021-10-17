Коваленко дебютним голом приніс Спеції перемогу в Серії А

У матчі чемпіонату Італії український півзахисник Віктор Коваленко вийшов в основному складі Спеції на гру проти Салернітани. Саме українець став героєм зустрічі.

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На старті другого тайму при рахунку 0:1 на користь суперника Коваленко зробив результативну передачу і допоміг відзначитися Давіду Стрельца.

А вже на 76-й хвилині Віктор оформив і свій перший гол в складі нової команди і допоміг Спеції перемогти. Вийшла насправді потужна грамата від українця. Футболіст провів лише свій третій матч за команду.

Це була перша результативна передача та перший гол Коваленка у складі Спеції, де він виступає на правах оренди з Аталанти.

25-річний хавбек пропустив останні два поєдинки Спеції через м'язеве пошкодження.

Динамо розгромило Львів завдяки дублю Гармаша

Динамо повернулося на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Кияни 16 жовтня перемогли Львів на виїзді у рамках 11 туру УПЛ.

Динамо спробувало швидко вийти вперед в рахунку, проте кияни двічі не змогли пробити Костика. Ближче до кінця першого тайму Львів заробив право на пробиття пенальті через гру рукою Миколенка в штрафному. Чір'як впевнено реалізував удар з 11-метрової позначки.

Втім, ще до перерви Динамо вийшло вперед: спочатку Буяльський точно пробив у кут воріт після передачі Миколенка, а потім Циганков класно влучив у ближню дев'ятку. Гармаш вийшов на поле замість Супряги ще на 41 хвилині та допоміг розбити Львів у другому таймі. Спочатку Денис першим зреагував на рикошет у карному львів'ян, а під завісу зустрічі дальнім ударом (не без допомоги рикошету) поставив крапку в зустрічі.

Таким чином, Динамо набрало 29 очок та знову очолило турнірну таблицю, Львів з 6 пунктами залишився тринадцятим.

Ломаченко відправився в США на підготовку до бою з Коммі

Український боксер Василь Ломаченко вирушив до США, де продовжить підготовку до бою з Річардом Коммі. Бій запланований на 11 грудня в Нью-Йорку.

В США Ломаченко продовжить підготовку до бою проти Коммі, який запланований на 11 грудня в "Медісон-сквер-гарден". Дату бою та місце проведення поєдинку підтвердили промоутери, але боксери поки ще офіційно не підписали договір на бій.

Ломаченко та Коммі у 2021 році провели по одному бою. Український боксер в червні переміг Масайоші Накатані, а Коммі ще в лютому здолав Джексона Мартінеса.

Перед цими боями обоє боксерів провели бої проти Теофімо Лопеса. І обоє програли. Спочатку в грудні 2019 року Коммі програв титул чемпіона IBF в легкій вазі. Після цього Лопес переміг Ломаченка та відібрав в нього чемпіонські пояси за версіями WBC WBA та WBO, ставши абсолютним чемпіоном світу.

Футболісти збірної Данії розважалися з напівоголеними працівницями готелю

У Данії розгорівся скандал через поведінку футболістів місцевої збірної та працівниць готелю, які розважалися разом в басейні.

Збірна Данії напряму вийшла на чемпіонат світу з футболу, вигравши вісім з восьми матчів у своїй групі із загальним рахунком 27:0. Путівку на Мундіаль команда отримала після перемоги над Австрією 12 жовтня. Перед цим 9 жовтня команда зіграла проти Молдови, розгромивши суперників на виїзді 4:0 9 жовтня.

Саме перед матчем проти Молдови у збірній Данії розгорівся скандал. Виявилося, що декілька гравців команди розважалися в басейні готелю з працівницями. Про цей випадок дізналося керівництво готелю.

До скандалу виявилися причетними захисник Челсі Андреас Крістенсен, гравець Тоттенхему П'єр-Еміль Хьойберг, футболісти Лестера Каспер Шмейхель та Яннік Вестергор, а також два гравці Брентфорда Крістіан Норгор і Матіас Йенсен.

Після цього керівництво готелю розіслало працівникам лист, в якому обурився поведінкою працівниць. Хоча виявилося, що вони в басейні були у вільний від роботи час. За їх свідченнями, вони перебували окремо від футболістів, і лише згодом опинилися в одному басейні.