Львов – Динамо 1:4
Голы: чиряк, 36 – п) - Буяльский, 38, Цыганков, 45 + 1, Гармаш, 58, 83
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Наставник Динамо Мирча Луческу решил поберечь некоторых футболистов перед игрой с Барселоной в Лиге чемпионов. В частности, за пределами стартового состава в поединке против Львова оказались Сидорчук, Шапаренко, Караваев и Забарный.
Что касается Львова, то команда Олега Дулуба пытается покинуть зону вылета. Поэтому наставник львовян в игре против Динамо выставил всех сильнейших несмотря на потерю Энеса Махмутовича и других центрбеков.
Быстрый обмен голами
Динамо могло выходить вперед уже на 6 минуте. Цыганков навесил в штрафную на Де Пену, который выиграл верховую дуэль и пробил в направлении ворот. Голкипер Костик отбил мяч, после чего Супряга не попал в пустые ворота с нескольких метров.
После момента на старте игры Динамо продолжило владеть мячом, но серьезных возможностей отличиться не имело.
При этом Львов свой едва ли не единственный выход в атаку реализовал на 100%. После навеса в штрафную киевлян Брикнер пробил головой, после чего мяч попал в руку Миколенко.
Екатерина Монзуль после использования системы VAR указала на пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал хорват Чиряк – 1: 0.
Видео гола Чиряка
Преимущество хозяев держалось всего 2 минуты. Миколенко исправился за пропущенный гол и разрезал защиту Львова идеальным пасом на Буяльского. Виталий ворвался в штрафную Костика и переиграл голкипера – 1:1.
Видео гола Буяльского
На 40 минуте Динамо упустило убийственный момент выйти вперед. Сперва Буяльский почти с вратарской не сумел пробить по воротам Костика. После этого Виталий выкатил на Де Пену, который с близкого расстояния запустил мяч выше ворот.
В компенсированное время Динамо таки сумело выйти вперед. Шепелев нашел коридор и отдал пас на Цыганкова. Виктор вошел в штрафную и правой ногой отправил мяч в "девятку".
Видео гола Цыганкова
Важная победа Динамо
После перерыва Динамо удалось закрепить преимущество. Мяч после прострела Цыганкова рикошетом от Брикнера оказался у Гармаша. Денис с близкого расстояния переиграл голкипера.
Видео гола Гармаша
Динамо уверенно контролировало игру и было близко к четвертому голу, однако едва не пропустило второй раз на 73 минуте. Чиряк отдал пяткой пас на Ременяка, и тот пробил из пределов штрафной, однако в руки Бущану.
Мяч таки побывал в воротах Львова в четвертый раз на 83 минуте. Денис Гармаш неожиданно решил пробить издалека и мяч рикошетом от Зозули срезался в ворота Костика.
Видео второго гола Гармаша