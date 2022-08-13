Спас команду Фонсеки от поражения

После уверенной домашней победы над Осером 4:1, Лилль уехал в гости к Нанту. На этот раз команде Пауло Фонсеки, хорошо известному за работой в Шахтере, не было так легко, пишет 24 канал.

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В середине первого тайма счет в матче стал 1:0 в пользу хозяев. Ноли на табло на 28-й минуте размочил Мозес Симон. Первая часть встречи закончилась с минимальным преимуществом в счете Нанта, которая держалась до 76-й минуты поединка.

Далее за дело взялся бывший защитник Шахтера Исмаили, появившийся на футбольном поле после перерыва. Для бразильца этот матч стал дебютным и результативным. Левый защитник дважды обыгрался в стеночку с партнерами по команде, обработал передачу и вторым прикосновением с левой пробил в мимо голкипера Нанта.

Исмаили отличился голом уже в первом для себя матче за Лилль.

Видео гола Исмаили

Гол Исмаили спас Лилль от выездного поражения. В итоге – мировая 1:1.

Напомним! Исмаили подписал контракт с Лиллем до конца июня 2023 года. В соглашении есть опция пролонгации сотрудничества еще на год.