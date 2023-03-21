На что надеяться Руслану Ротаню: дебютные матчи тренеров сборной Украины во главе "сине-желтых"

Сборную Украины успела потренировать ряд тренеров разного уровня. Для одних дебют во главе главной команды сложился как в мечтах, а для других – как в страшном сне.

Исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня ждет сложный дебютный поединок против сборной Англии в рамках отбора к Евро. 24 канал решил вспомнить первые поединки всех глав "сине-желтых" в истории.

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Не простой старт

В общей сложности сборную Украины возглавляли 18 разных специалистов, 7 из них принимали роль исполняющего обязанности главного тренера национальной команды (только один перерос из временной должности в длительную). Все тренеры, принимавшие главную команду страны под свое крыло, были исключительно украинцами. Четыре раза коучи стартовали с "сине-желтыми" с поражения, четыре раза тренерам удалось торжествовать со сборной Украины, а также специалисты расписали мировую 9 раз в своих поединках.