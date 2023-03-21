На виконуючого обов'язків головного тренера збірної України Руслана Ротаня чекає складний дебютний поєдинок проти збірної Англії в рамках відбору до Євро. 24 канал вирішив пригадати перші поєдинки усіх очільників "синьо-жовтих" у історії.

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Не простий старт

Загалом збірну України очолювали 18 різних фахівців, 7 з них приймали роль виконуючого обов'язків головного тренера національної команди (тільки один переріс з тимчасової посади в довготривалу). Усі тренери, які брали головну команду країни під своє крило були виключно українцями. Чотири рази коучі стартували з "синьо-жовтими" з поразки, чотири рази тренерам вдалось тріумфувати зі збірною України, а також фахівці розписали мирову 9 разів у своїх поєдинках.