"Колос" и "Мариуполь" разыграли последнюю еврокубковую путевку в плей-офф УПЛ. Команды собрали на НСК "Олимпийский" 5 070 зрителей.

Об этом сообщает Tribuna.com.ua. К теме: "Колос" обыграл "Мариуполь" и сыграет в Лиге Европы Новичок УПЛ обновил клубный рекорд в финальной игре сезона. Предыдущий рекорд достиг отметки в 4 900 болельщиков. Домашние поединки прошлого сезона "Колос" проводил на столичной "Оболонь-Арене". Поединок завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету Дениса Антюх. "Колос" в Лиге Европы В групповой этап Лиги Европы вышла "Заря". С третьего квалифай-раунда в турнирные стартует "Десна".

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