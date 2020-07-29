"Колос" і "Маріуполь" розіграли останню єврокубкову путівку в плей-офф УПЛ. Команди зібрали на НСК "Олімпійський" 5 070 глядачів.

Про це повідомляє Tribuna.com.ua. До теми: "Колос" обіграв "Маріуполь" та зіграє у Лізі Європи Новачок УПЛ оновив клубний рекорд у фінальній грі сезону. Попередній рекорд досяг позначки в 4 900 уболівальників. Домашні поєдинки минулого сезону "Колос" проводив на столичній "Оболонь-Арені". Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол в матчі на рахунку Дениса Антюх. "Колос" у Лізі Європи У груповий етап Ліги Європи вийшла "Зоря". Із третього кваліфай-раунду у турнірні стартує "Десна".

До "еліти" Ліги чемпіонів вийшов "Шахтар". Два етапи кваліфікації пройде "Динамо" - починаючи від третього кваліфай-раунду.