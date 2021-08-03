Дебюта не будет: Яремчук не поехал играть в Москву

Португальская Бенфика отправляется на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против российского Спартака. Новичок "орлов" Роман Яремчук не дебютирует за португальцев.

Первый матч без Яремчука

Жовже Жезуш с тренерским штабом определился с футболистами, которые смогут принять участие в первом матче квалификационного раунда еврокубков против российского Спартака. Среди игроков нет Романа Яремчука.

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Нападающий сборной Украины только 31 июля официально пополнил лиссабонский клуб. Украинец подписал долговременный контракт до лета 2026 года. Но дебютировать в ближайшем поединке за новый клуб форвард не сможет.

Заявка Бенфики на матч со Спартаком

Вратари: Свилар, Влаходимос, Элтон Лейте

Свилар, Влаходимос, Элтон Лейте Защитники: Жилберто, Гримальдо, Вертонген, Морато, Диогу Гонсалвеш, Отаменди, Лукас Вериссимо

Жилберто, Гримальдо, Вертонген, Морато, Диогу Гонсалвеш, Отаменди, Лукас Вериссимо Полузащитники: Таарабт, Мейте, Рафа Силва, Пицци, Жедсон, Флорентину, Жоау Мариу, Жиль Диаш, Вайгль, Эвертон

Таарабт, Мейте, Рафа Силва, Пицци, Жедсон, Флорентину, Жоау Мариу, Жиль Диаш, Вайгль, Эвертон Нападающие: Сеферович, Вальдшмидт, Родриго Пиньо, Карлос Винисиус, Гонсалу Рамуш

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Спартак – Бенфика состоится в среду, 4 июля.