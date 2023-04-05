Борнмут – Брайтон 0:2

Голи: Фергюсон, 28, Енкісо, 90+1

Довгоочікуваний дебют Іллі Забарного в АПЛ нарешті відбувся. 20-річний захисник остаточно відновився від травми та потрапив у запас на гру проти Брайтона, пише 24 Канал.

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Перша гра Забарного

Доля розпорядилася таким чином, що колишньому динамівцю довелося зустрітися з командою екстренера донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі. Але про все по черзі.

Брайтон Де Дзербі дуже вдало проводить сезон, тож у поєдинку з аутсайдером АПЛ не мав особливих проблем.

В середині першого тайму 18-річний Еван Фергюсон красивим ударом п'яткою відправив м'яч у сітку "вишень". Підопічні Де Дзербі повністю контролювали хід поєдинку та мали не одну можливість збільшити перевагу.

За п'ять хвилин до завершення матчу тренер Борнмута Гарі О'Ніл випустив на поле українського захисника. Проте дебют Іллі Забарного виявився глевким. На 5-й компенсованій хвилині ексдинамівець не зумів завадити Енкісо поставити крапку в матчі.

У підсумку Борнмут поступився Брайтону з рахунком 0:2 та залишився на 18-му місці турнірної таблиці.

Брайтон Де Дзербі завдяки перемозі над аутсайдером піднявся на 6-ту сходинку.

Відеоогляд матчу Борнмут – Брайтон

Нагадаємо, що Ілля Забарний став гравцем Борнмута 31 січня 2023 року. Кияни отримали за свого вихованця 22,7 мільйона євро.

Забарний став десятим українцем в історії АПЛ. У різні часи в Прем'єр-лізі грали: Олександр Євтушок (Ковентрі), Олег Лужний (Арсенал, Вулверхемптон), Сергій Ребров (Тоттенхем), Андрій Шевченко (Челсі), Андрій Воронін (Ліверпуль), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал), Віталій Миколенко (Евертон), Михайло Мудрик (Челсі). До створення АПЛ в чемпіонаті Англії за Саутгемптон також грав олімпійський чемпіон Олексій Чередник.