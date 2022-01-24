Дебют Тобиаса и голы Мораеса: Шахтер стартовал на сборах с разгромной победы

В понедельник, 24 января, состоялся товарищеский матч, в котором сыграли донецкий Шахтер и австрийский Вольфсбергер. "Горняки" в первом матче на тренировочном сборе победили со счетом 4:1.

Шахтер-Вольфсбергер 4:1

Голы: Судаков, 76, Мораес, 80, 89, Тете, 87-Лочошвили, 37

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Первую игру за донецкий клуб провели Нерес и Тобиас, а также капитанскую повязку получил Степаненко.

На 37-й минуте встречи защитник австрийцев Лочошвили вывел Вольфсбергер вперед. В первые 45 минут команда Де Дзерби не смогла отыграться.

Во втором тайме Шахтер активизировался и сумел забить два гола. Сначала на 72-й минуте отличился Судаков после результативной передачи Тобиаса, а вывел донецкий клуб вперед после паса Мораес, для которого этот гол стал первым после длительного отсутствия из-за травмы.

На 88-й минуте Тете забил третий гол команды Де Дзерби. Ему ассистировал Маркос Антонио. А точку в матче поставил на 90-й минуте тот же Мораес, оформивший дубль.

Следующий матч на зимних сборах донецкий Шахтер проведет против одноименного клуба из белорусского города Солигорск 28 января.

Шахтер – Вольфсбергер видеообзор