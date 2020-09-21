Уже в первом туре Серии А туринский "Ювентус" разгромил "Сампдорию". Победа позволила "старой синьоре" установить новый рекорд в чемпионате Италии.

"Ювентус" стал первой командой, которой удавалось праздновать победы в стартовом туре Серии А в пяти сезонах подряд, сообщает Opta.

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Удачный дебют Пирло

В первом туре нового сезона туринцы разгромили "Сампдорию" 3:0. Этот поединок стал дебютным официальным матчем для Андреа Пирло во главе туринского "Ювентуса".

На 13-й минуте Кулусевски подхватил мяч и с границы штрафной пробил в левый угол ворот. Голкипер Аудеро не сумел справиться с этим ударом – 1:0. Больше "Ювентус" не сумел отличиться в воротах соперника в первой 45-минутке.

Туринцы еще дважды огорчали голкипера "Сампдории" в последние 11 минут матча. Сначала Бонуччи оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его под перекладину ворот – 2:0. Португалец Роналду не мог уйти с поля без забитого мяча. Он сильно пробил в левый угол ворот, установив окончательный счет встречи 3:0.

Следующий поединок туринцы проведут 27 сентября. Команда Пирло попытается на собственном поле победить римскую "Рому".

Ювентус-Сампдория видеообзор матча