Дебют Пирло: "Ювентус" благодаря разгрому над "Сампдорией" установил рекорд Серии А – видео
Уже в первом туре Серии А туринский "Ювентус" разгромил "Сампдорию". Победа позволила "старой синьоре" установить новый рекорд в чемпионате Италии.
"Ювентус" стал первой командой, которой удавалось праздновать победы в стартовом туре Серии А в пяти сезонах подряд, сообщает Opta.
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Удачный дебют Пирло
В первом туре нового сезона туринцы разгромили "Сампдорию" 3:0. Этот поединок стал дебютным официальным матчем для Андреа Пирло во главе туринского "Ювентуса".
На 13-й минуте Кулусевски подхватил мяч и с границы штрафной пробил в левый угол ворот. Голкипер Аудеро не сумел справиться с этим ударом – 1:0. Больше "Ювентус" не сумел отличиться в воротах соперника в первой 45-минутке.
Туринцы еще дважды огорчали голкипера "Сампдории" в последние 11 минут матча. Сначала Бонуччи оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его под перекладину ворот – 2:0. Португалец Роналду не мог уйти с поля без забитого мяча. Он сильно пробил в левый угол ворот, установив окончательный счет встречи 3:0.
Следующий поединок туринцы проведут 27 сентября. Команда Пирло попытается на собственном поле победить римскую "Рому".
Ювентус-Сампдория видеообзор матча