Вже у першому турі Серії А туринський "Ювентус" розгромив "Сампдорію". Звитяга дала змогу "старій синьйорі" встановити новий рекорд у чемпіонаті Італії.

"Ювентус" став першою командою, якій вдавалось святкувати перемоги у стартовому турі Серії А у п'яти сезонах поспіль, повідомляє Opta.

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Вдалий дебют Пірло

У першому турі нового сезону туринці розгромили "Сампдорію" 3:0. Цей поєдинок став дебютним офіційним матчем для Андреа Пірло на чолі туринського "Ювентуса".

На 13-й хвилині Кулусевскі підхопив м'яч та з межі штрафного майданчика пробив у лівий кут воріт. Голкіпер Аудеро не зумів впоратись із цим ударом – 1:0. Більше "Ювентус" не зумів відзначитись у воротах суперника у першій 45-хвилинці.

Туринці ще двічі засмучували голкіпера "Сампдорії" в останні 11 хвилин матчу. Спочатку Бонуччі опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його під поперечину воріт – 2:0. Португалець Роналду не міг піти з поля без забитого м'яча. Він сильно пробив у лівий кут воріт, встановивши остаточний рахунок зустрічі 3:0.

Наступний поєдинок туринці проведуть 27 вересня. Команда Пірло спробує на власному полі перемогти римську "Рому".

Ювентус – Сампдорія відеоогляд матчу