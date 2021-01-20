Женский баскетбольный клуб Прометея потерпел поражение в первом матче Еврокубка ФИБА против Сексарда – 80:106.

Сексард – Прометей 106:80 (30:24, 30:25, 27:16, 19:15)

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Венгерки весь матч лидировали в счете, постепенно наращивая преимущество. И если до большого перерыва украинки смогли далеко не отпустить соперниц, удерживая небольшую разницу в счете, то в дальнейшем баскетболистки Сексарда почувствовали уверенность. Не помог дебютантам еврокубков и стартовый мандраж, который явно присутствовал в каменчанок.

В третьей четверти игра у Прометея совсем разладилась. Неточные атаки сменялись необязательными потерями, а на каблуках наблюдалось полное доминирование баскетболисток венгерского клуба. И если первая половина встречи проходила в высоком темпе, то в дальнейшем на площадке было мало эмоций. К сожалению, каменчанки сдались задолго до финальной сирены.

Второй поединок группового раунда Еврокубка Прометей проведет в четверг, 21 января. Соперником украинок станет венгерский юные Дьор.

Сексард – Прометей видео матча