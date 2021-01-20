Жіночий баскетбольний клуб Прометея зазнав поразки у першому матчі Єврокубку ФІБА проти Сексарда – 80:106.

Сексард – Прометей 106:80 (30:24, 30:25, 27:16, 19:15)

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Угорки весь матч лідирували в рахунку, поступово нарощуючи перевагу. І якщо до великої перерви українки змогли далеко не відпустити суперниць, утримуючи невелику різницю в рахунку, то в подальшому баскетболістки Сексарду відчули впевненість. Не посприяв дебютантам єврокубків і стартовий мандраж, який явно був присутній у каменчанок.

У третій чверті гра у Прометея зовсім розладналася. Неточні атаки змінювалися необов'язковими втратами, а на підборах спостерігалося повне домінування баскетболісток угорського клубу. І якщо перша половина зустрічі проходила у високому темпі, то в подальшому на майданчику було мало емоцій. На жаль, каменчанки здалися задовго до фінальної сирени.

Другий поєдинок групового раунду Єврокубка Прометей проведе у четвер, 21 січня. Суперником українок стане угорський Юні Дьйор.

Сексард – Прометей відео матчу