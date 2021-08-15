Дебют мечты в Португалии: Яремчук прокомментировал гол и победу Бенфики
Источник:ФК Бенфика
Роман Яремчук провел свой первый официальный поединок за Бенфику в чемпионате Португалии. Украинский нападающий отметился голом и ассистом.
Феерический дебют в чемпионате
25-летний форвард вышел в стартовом составе команды, а уже на 38-й минуте ассистировал Джанлуке Вальдшмидту. Однако без гола Роман Яремчук с поля не ушел.
Как это было Яремчук забил гол и сделал ассист в дебютном матче чемпионата Португалии: видео
Еще в первом тайме украинец удвоил победу и поставил точку во встрече – 2:0. Игрок сборной Украины провел на поле 57 минут и стал лучшим футболистом матча. После поединка Яремчук прокомментировал победу Бенфики.
На старте было сложно, потому что соперник много времени проводил в обороне. Но нам удалось найти пространство, оформить два гола и взять три очка. Болельщики довольны и мы довольны. Теперь ждем матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПСВ,
– рассказал нападавший.
Рассказал Яремчук и об адаптации в Португалии: "Лично я с каждым днем чувствую себя все лучше, но физически я бы хотел улучшений. Нужно улучшать кондиции и играть лучше".
- Напомним, в матче Лиги чемпионов Яремчук стал автором гола в ворота московского Спартака. Этот результативный выстрел стал дебютным в футболке Бенфики. Правда, потом УЕФА переименовала в автогол игрока российской команды.
- Следующий поединок в еврокубках клуб украинского форварда проведет 18 августа против ПСВ.