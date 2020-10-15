Основной голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа вылечился от травмы и готов сыграть в следующем матче в Ла Лиге. Дебют в новом сезоне для украинского голкипера Андрея Лунина может отложиться, но Зидан готов поберечь бельгийца на матч Лиги чемпионов.

Бельгийский конкурент снова может помешать дебютировать Андрею Лунину за "Реал" в новом сезоне в Ла Лиге. Прогнозировалось, что восстановление бельгийца может затянуться, поэтому была велика вероятность, что в створ ворот станет молодой украинский голкипер. Но восстановление Куртуа прошло в запланированные сроки, сообщает Marca.

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Зидан доверяет Лунину

Повреждение бельгийского вратаря оказалось несерьезным, поэтому он вернулся в расположение клуба, где и проходил восстановление. Однако, главный наставник Зинедин Зидан размышляет над тем, чтобы выпустить Лунина в створ ворот в матче против "Кадиса". Он планирует поберечь Куртуа для матча в Лиге чемпионов против "Шахтера" и для поединка против извечного конкурента "Барселоны". Об этом сообщило издание AS.

Лунин усиленно тренировался в расположении "Реала" в отсутствие Куртуа. В новом сезоне украинский голкипер еще не провел ни одного поединка в рамке ворот "сливочных". Поэтому следующая встреча может стать дебютом для Лунина.

За это время Лунин приобрел дом на окраине Мадрида, куда планирует переехать уже в ноябре этого года. Скромный Лунин выбрал тихое место, где сможет еще лучше подготовиться к матчам "Реала".

Отметим, что Зидан вернул украинского легионера из аренды из "Овьедо", где выступал Лунин течение сезона. Но Лунину не светит место в стартовом составе. На украинца рассчитывают как на резервного голкипера команды. В течение сезона в рамке будет стоять его бельгийский напарник по команде Куртуа. Пополнивший расположение "сливочных" в августе 2018 года.

Сам Лунин надеется, что ему удастся закрепиться в основе мадридцев. Голкипер стремится помочь "Реалу" достичь тех целей, которые они поставили перед собой. Лунин готов упорно работать, чтобы расти в команде.