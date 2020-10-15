Основний голкіпер мадридського "Реала" та збірної Бельгії Тібо Куртуа вилікувався від травми та готовий зіграти у наступному матчі в Ла Лізі. Дебют у новому сезоні для українського голкіпера Андрія Луніна може відкластись.

Бельгійський конкурент знову може завадити дебютувати Андрію Луніну за "Реал" у новому сезоні в Ла Лізі. Прогнозувалось, що відновлення бельгійця може затягнутись, тому була велика ймовірність, що у рамку воріт стане молодий український голкіпер. Але відновлення Куртуа пройшло у заплановані терміни, повідомляє Marca.

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Повернення Куртуа

Пошкодження воротаря виявилося несерйозним, тому він повернувся в розташування клубу, де і проходив відновлення. Тепер бельгієць готується до наступного матчу у чемпіонаті Іспанії проти "Кадіса". Поєдинок відбудеться вже 17 жовтня.

Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Зінедіном Зіданом зможуть розраховувати на Тібо Куртуа у двох наступних матчів Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря" та "Боруссії" Менхенгладбах. А також бельгієць зможе допомогти команді у зустрічі проти одвічного конкурента "Барселони".

Наголосимо, що Зідан повернув українського легіонера з оренди з "Ов'єдо", де виступав Лунін протягом сезону. Але Луніну не світить місце у стартовому складі. На українця розраховують як на резервного голкіпера команди. Протягом сезону у рамці стоятиме його бельгійський напарник по команді Тібо Куртуа. Який поповнив розташування "вершкових" у серпні 2018 року.

Сам Лунін сподівається, що йому таки вдасться закріпитись в основі мадридців. Голкіпер прагне допомогти "Реалу" досягнути тих цілей, які вони поставили перед собою. Лунін готовий наполегливо працювати, щоб рости у команді.