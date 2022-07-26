Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче

Андрей Ярмоленко в текущее летнее трансферное окно перебрался в команду Сергея Реброва – Аль-Айн из ОАЭ. Украинский вингер уже успел дебютировать за новую команду.

Первый матч для Ярмоленко в ОАЭ

Лидер сборной Украины дебютировал за свою новую команду из ОАЭ. Ярмоленко также выбрал себе игровой номер в новом клубе, пишет 24 канал.

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В понедельник, 25 июля, Аль-Айн в рамках подготовки к предстоящему сезону встречался с клубом пятого немецкого дивизиона Ханкофен-Хайлинг. 32-летний Ярмоленко появился на поле во втором тайме, результативными действиями не отличился.

Подопечные Реброва одержали минимальную победу в товарищеском матче, единственный мяч был забит в первой половине игры.

Новичок Аль-Айна полузащитник Андрей Ярмоленко будет выступать за команду под 10-м номером.

Что известно о переходе Ярмоленко