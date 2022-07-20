Первая тренировка в новой команде

Андрей Ярмоленко вместе с командой начал втягивающие тренировки в начале сбора. 32-летний правый вингер снова работает под руководством бывшего наставника Динамо Сергея Реброва, пишет 24 канал.

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Прессслужба Аль-Айна выложила несколько фотографий по тренировочному процессу. В объективы камер попал и украинец.



Первая тренировка Ярмоленко в ОАЭ / Фото Аль-Айна

Напомним, что Ярмоленко заключил годовое соглашение с Аль-Айном, которое рассчитано до конца июня 2023 года. В команду футболист пришел свободным агентом.

В интервью Ярмоленко рассказывал, что одним из факторов перехода в ОАЭ стал Ребров, с которым Андрей работал в Динамо. Наставник рассказал футболисту о ситуации в клубе и похвастался уровнем местного чемпионата.

Интересно, к Реброву СМИ сватали многих украинских футболистов, но среди их числа не фигурировало имя Андрея. Упоминалось о капитане Динамо Сергее Сидорчуке, но такая информация осталась на уровне слухов.



Первая тренировка Аль-Айна / Клубное фото