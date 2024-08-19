Тренер Ромы оценил дебют Довбика в Италии и объяснил, что помешало украинцу забить первый гол

В воскресенье, 18 августа, Артем Довбик провел первый официальный матч в составе итальянской Ромы. В стартовом туре Серии А "волки" на выезде встречались с Кальяри.

Игра закончилась "сухой" ничьей 0:0. Украинец провел на поле 90 минут и имел отличный шанс забить, однако попал в перекладину.

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Положительная оценка от Де Росси

После финального свистка игру Артема Довбика оценил главный тренер Ромы Даниэле Де Росси. Он остался доволен дебютом украинца и уверен, что форвард забьет немало голов за свою новую команду.

Это был непростой матч для Довбика. Мы поставили его не в лучшие условия в первом тайме. Во втором же у него получилось очень хорошо, он часто получал мяч и почти забил. У меня есть ощущение, что он забьет много голов,

– сказал Де Росси.

Отметим, что в течение поединка Артем Довбик нанес три удара по воротам Кальяри, выиграл две из пяти верховых дуэлей и отдал 13 из 16 точных передач.

. После одного из ударов украинца на добивании отметился взятием ворот Лоренцо Пеллегрини, однако гол не засчитали из-за положения вне игры.

Напомним, что следующий матч "волки" проведут 25 августа против Эмполи. Игра состоится в Риме и начнется в 21:45.