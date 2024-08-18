Челси – Манчестер Сити 0:2

Гол: Холанд, 18, Ковачич, 84

Во время летнего перерыва на тренерском мостике Челси произошли изменения. Вместо аргентинца Маурисио Почеттино команду возглавил итальянец Энцо Мареска, пишет 24 Канал.

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Чемпион Англии начинает с победы

Накануне первого матча украинских любителей футбола интересовал вопрос, получит ли доверие от нового тренера Михаил Мудрик. Однако свой первый официальный матч сезона 23-летний вингер начал со скамейки запасных. Его место на левом фланге атаки занял Нкуну.

Подопечные Пепа Гвардиолы довольно уверенно начали поединок. Уже на 18-й минуте встречи мяч оказался в сетке ворот хозяев поля. Ударная сила "горожан" Эрлинг Холанд получил в штрафной площадке пас от Бернарду Силвы и пробил по центру ворот.

В конце первого тайма форвард "синих" Николя Джексон забил гол в ворота МанСити. Однако арбитр после просмотра ВАР зафиксировал офсайд и отменил гол.

Мудрик не дождался выхода на поле

Сенегальский нападающий Челси упустил еще одну возможность в середине второго тайма, когда пробивал по воротам с нескольких метров. Однако в этом эпизоде на высоте был голкипер "горожан" Эдерсон.

За шесть минут до завершения основного времени бывший хавбек Челси Матео Ковачич поставил окончательную точку в поединке. Хорват точно пробил из-за пределов штрафной площади.

В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды Гвардиолы. Михаил Мудрик так и просидел все время на скамейке запасных.

Видеообзор матча Челси – Манчестер Сити