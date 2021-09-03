Грузия – Косово 0:1

Гол: Хочолава, 18 (авт.)

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Ключевой эпизод матча произошел на 18-й минуте. После подачи с левого фланга бывший защитник Шахтера Давид Хочолава головой срезал мяч в свои же ворота.

Грузия пыталась отыграться, но в Косово, скорее, был ближе ко второму голу, который был забит в концовке игры, но отменен из-за офсайда. 0: 1 – Косово побеждало и обогнало Грузию в таблице.

Соперники играли против Цитаишвили довольно жестко и 8 раз нарушили правила. Низкая точность кроссов не позволила Георгию рассчитывать на очень высокий балл. Оценка от SofaScore – 7.

Грузия – Косово: видео автогола Хочолавы