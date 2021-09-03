Грузія – Косово 0:1

Гол: Хочолава, 18 (авт.)

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Ключовий епізод матчу стався на 18-й хвилині. Після подачі з лівого флангу колишній захисник Шахтаря Давид Хочолава головою зрізав м'яч у свої ж ворота.

Грузія намагалася відігратися, але Косово, скоріше, був ближче до другого голу, який був забитий у кінцівці гри, але скасований через офсайд. 0:1 – Косово перемагло і обігнало Грузію в таблиці.

Суперники грали проти Цитаішвілі досить жорстко і 8 разів порушили правила. Низька точність кросів не дозволила Георгію розраховувати на дуже високий бал. Оцінка від SofaScore – 7.

Грузія – Косово: відео автоголу Хочолави