Пытается ударить по рукам с Гамбургом: Шахтер хочет играть матчи ЛЧ в Германии

Донецкий Шахтер отказался от варианта проводить домашние еврокубковые матчи в соседней Польше. Для этого "горняки" выбрали педантичную Германию.

Чемпион Украины-2022/2023 уже обратился с предложением во второлиговый Гамбург, который уже 17 лет не знает, что такое выступления в Лиге чемпионов. Шахтер хочет арендовать родительский дом немецкого клуба для проведения домашних матчей в еврокубках.

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Гамбург играет на 57-тысячном стадионе "Имтех-Арена" (прежнее название "Фолькспаркштадион").

Напомним, что сначала шла речь, что Шахтер попытается договориться с польскими клубами об аренде их стадионов. Однако не сложилось. Все потому, что варшавская Легия выступает в еврокубках, а точнее в Лиге конференций. Поэтому вариант с Варшавой, где "горняки" проводили домашние матчи в прошлом году-2022/2023, сразу отпал.

Также донецкий клуб отверг вариант с Гданьском.

Интересно, что Шахтер во время жеребьевки может попасть в одну группу с немецким соперником: Унионом, Баварией, Дортмундской Боруссией или Лейпцигом.

Тогда у конкурента дончан сразу будет преимущество немецких болельщиков. А "горняки" столкнутся с меньшинством поддержки на трибунах в Гамбурге.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 31 августа.

Еще до жеребьевки "горняки" сыграют четыре матча УПЛ (Верессом, Александрией, Кривбассом и Колоссом) и благотворительный поединок против английского Тоттенхэма.

Отметим, что Украину в Лиге чемпионов уже представляет Днепр-1. Вицечемпион УПЛ 1 августа проведет квалификационный ответный матч против греческого Панатинаикоса. Первая встреча окончилась не в пользу украинского клуба 1:3.