Агент: Нет возможности получить Де Пену по низкой цене

В СМИ появилась информация, что Динамо и Де Пена не могут договориться о новом контракте. Соглашение Карлоса с киевлянами истекает уже в конце 2021 года.

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Хулио Тимчишин, агент футболиста, прокомментировал возможный уход уругвайского полузащитника из Динамо. Он заявил, что подписание контракта с Де Пеной не будет дешевым ни для одного клуба.

Я просто скажу, что нет возможности получить Де Пену по низкой цене, даже если его контракт истекает в декабре. Динамо – это самый важный клуб в Украине. Карлос провел здесь 2 года, и вместе с Луческу они выиграли 3 титула,

– отметил агент.

Также агент прокомментировал слухи об интересе к уругвайцу итальянской Фиорентины.

"Не знаю о реальном интересе со стороны Фиорентины. Думаю, если бы они были заинтересованы, он бы очень помог им. До закрытия трансферного окна еще далеко, но не будет никаких дешевых операций", – сказал представитель Де Пены.

Тимчишин заявил, что Де Пена имеет предложение из чемпионата Италии, однако доиграет в Динамо свой контракт до конца. Футболист может покинуть киевлян бесплатно.

Если Де Пена покинет Динамо, то оставаясь в хороших отношениях с клубом. У него есть конкретное предложение из Италии, мы работаем над этим, но игрок будет с Динамо до конца декабря,

– резюмировал агент.

Де Пена стал игроком Динамо в апреле 2019 года. В составе Динамо Карлос 81 раз выходил на поле. В его активе 17 голов и 15 результативных передач.