Де Пена имеет самую низкую зарплату в Динамо
В конце 2021 года у 29-летнего уругвайца заканчивается контракт. Однако стороны не могут договориться о новом соглашении.
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Карлос пропустил перенесенный матч 1 тура УПЛ между Динамо и Минаем, а в поединке против Зари сыграл 22 минуты.
Сообщается, что отсутствие игровой практики в Де Пены не связано с футбольными причинами. Динамо якобы сделало футболисту предложение продлить контракт. Но пока стороны не смогли найти общий язык.
Де Пена хочет продолжить карьеру в Киеве, но при этом получать большую зарплату. Он якобы один из самых низкооплачиваемых игроков Динамо. Зарплата Карлоса составляет 20 тысяч евро в месяц.
Де Пена нужен иностранным клубам
- Существует риск, что Динамо уже зимой потеряет уругвайца бесплатно.
- Футболист уже получил предложение о переходе от итальянских клубов Верона, Кальяри и Фиорентина.
- Кроме того, футболисту предложили перейти в американский чемпионат МЛС.