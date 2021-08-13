Агент: Немає можливості отримати Де Пену за низькою ціною

У ЗМІ з'явилася інформація, що Динамо й Де Пена не можуть домовитися про новий контракт. Угода Карлоса з киянами закінчується вже наприкінці 2021 року.

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Пені Хуліо Тимчишин, агент футболіста, прокоментував можливий відхід уругвайського півзахисника з Динамо. Він заявив, що підписання контракту з Де Пеною не буде дешевим для жодного клубу.

Я просто скажу, що немає ніяких можливостей отримати Де Пену за низькою ціною, навіть якщо його контракт закінчується у грудні. Динамо – це найважливіший клуб в Україні. Карлос провів тут 2 роки, і разом з Луческу вони виграли 3 титулу,

– зазначив агент.

Також агент прокоментував чутки про інтерес до уругвайця італійської Фіорентини.

"Не знаю про реальний інтерес з боку Фіорентини. Думаю, якби вони були зацікавлені, він би дуже допоміг їм. До закриття трансферного вікна ще далеко, але не буде ніяких дешевих операцій", – сказав представник Де Пени.

Тимчишин заявив, що Де Пена має пропозицію з чемпіонату Італії, однак дограє в Динамо свій контракт до кінця. Футболіст може покинути киян безкоштовно.

Якщо де Пена покине Динамо, то залишаючись в хороших відносинах з клубом. У нього є конкретна пропозиція з Італії, ми працюємо над цим, але гравець буде з Динамо до кінця грудня,

– резюмував агент.

Де Пена став гравцем Динамо у квітні 2019 року. У складі Динамо Карлос 81 раз виходив на поле. У його активі 17 голів та 15 результативних передач.