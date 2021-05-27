Как де Хеа не забил пенальти в финале Лиги Европы: видео

Испанский Вильярреал стал победителем Лиги Европы. В финале команда обыграла английский Манчестер Юнайтед. А решающим стала серия послематчевых пенальти, где свою попытку не реализовал голкипер "красных дьяволов" Давид де Хеа.

В основное время матч закончился вничью 1:1. Жерар Морено в первом тайме вывел Вильярреал вперед. Но после перерыва Эдинсон Кавани счет на табло сравнял. Поэтому командам пришлось играть овертаймы, но там обошлось без голов.

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Поэтому определять победителя Лиги Европы пришлось в серии пенальти. Традиционные первые пять ударов каждая из команд реализовала. Как и следующие пять ударов. Поэтому настала очередь пробивать вратарей. Первым бить отправился Херонимо Рульи. Он свой удар реализовал.

После него пробивать пошел Давид де Хеа. Удар его выдался крайне неудачным – слабым, и на удобной для голкипера высоте. Поэтому Рульи его отбил. И принес победу Вильярреалу.

Смотрите видео послематчевой серии пенальти между Вильярреалом и Манчестер Юнайтед