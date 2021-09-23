Вже на початку зустрічі головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі та помічник головного тренера Динамо Огнен Вукоєвіч влаштували сутичку. Спочатку словесну, а згодом і руками помахали.

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Сталося це після того, як Ісмаілі відверто грубо зіграв вже в дебюті зустрічі. Він прямою ногою намагався дістатися до м'яча, за який вели боротьбу Супряга та Матвієнко. Гра бразильського захисника закінчилася тим, що він шипами влетів в голову Матвієнку. Гравцю довелося надавати медичну допомогу через кровотечу, яка не припинялася і під час матчу. Через це арбітр декілька разів зупиняв гру.

Під час паузи після зіткнення гравців суперечка виникла і між лавками запасних. Вукоєвич підійшов до де Дзербі, щось йому розповідаючи. Однак тренер "гірників" не надто хотів слухати суперника, в один з моментів відштовхнувши Вукоєвича. Тоді ж підбігли й інші представники команд, розвівши забіяк.