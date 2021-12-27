Де Дзерби включил двух футболистов Динамо в тройку лучших игроков года
27 декабря 2021 , 08:46Читати новину українською
Источник:Команда №1
Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби определил тройку лучших игроков УПЛ по итогам первой части сезона. Его выбор стал неожиданностью.
Первое место итальянский специалист отдал теперь уже бывшему "горняку" Марлосу, а второе и третье футболистам Динамо – Николаю Шапаренко и Виктору Цыганкову.
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Отметим, что Шахтер ушел на зимнюю паузу, занимая первую строчку в турнирной таблице УПЛ.
Итоги работы Де Дзерби
- По итогам первого полугодия во главе Шахтера Де Дзерби занял первое место УПЛ перед зимним перерывом, пробился в четвертьфинал Кубка Украины, где сыграет со Львовом, но вылетел из еврокубков, оставив украинских болельщиков без еврокубковой весны.
- На тренерском мостике Шахтера Де Дзерби сменил португальца Луиша Каштру. После успешного сезона-2019/2020 Каштру не смог выиграть с Шахтером ни одного титула в 2021 году.
- Предыдущим клубом Де Дзерби был итальянский Сассуоло, в котором тренер работал с 2018 года. На протяжении тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял Дарфо Боарио, Фоджу, Палермо и Беневенто.