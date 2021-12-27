Первое место итальянский специалист отдал теперь уже бывшему "горняку" Марлосу, а второе и третье футболистам Динамо – Николаю Шапаренко и Виктору Цыганкову.

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Отметим, что Шахтер ушел на зимнюю паузу, занимая первую строчку в турнирной таблице УПЛ.

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