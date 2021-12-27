Первое место итальянский специалист отдал теперь уже бывшему "горняку" Марлосу, а второе и третье футболистам Динамо – Николаю Шапаренко и Виктору Цыганкову.
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Отметим, что Шахтер ушел на зимнюю паузу, занимая первую строчку в турнирной таблице УПЛ.
Итоги работы Де Дзерби
- По итогам первого полугодия во главе Шахтера Де Дзерби занял первое место УПЛ перед зимним перерывом, пробился в четвертьфинал Кубка Украины, где сыграет со Львовом, но вылетел из еврокубков, оставив украинских болельщиков без еврокубковой весны.
- На тренерском мостике Шахтера Де Дзерби сменил португальца Луиша Каштру. После успешного сезона-2019/2020 Каштру не смог выиграть с Шахтером ни одного титула в 2021 году.
- Предыдущим клубом Де Дзерби был итальянский Сассуоло, в котором тренер работал с 2018 года. На протяжении тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял Дарфо Боарио, Фоджу, Палермо и Беневенто.