Перше місце італійський фахівець віддав тепер уже колишньому "гірнику" Марлосу, а друге та третє футболістам Динамо – Миколі Шапаренко та Віктору Циганкову.

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Зазначимо, що Шахтар пішов на зимову паузу, займаючи перший рядок у турнірній таблиці УПЛ.

Підсумки роботи Де Дзербі