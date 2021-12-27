Перше місце італійський фахівець віддав тепер уже колишньому "гірнику" Марлосу, а друге та третє футболістам Динамо – Миколі Шапаренко та Віктору Циганкову.
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Зазначимо, що Шахтар пішов на зимову паузу, займаючи перший рядок у турнірній таблиці УПЛ.
Підсумки роботи Де Дзербі
- За підсумками першого півріччя на чолі Шахтаря Де Дзербі посів перше місце УПЛ перед зимовою перервою, пробився до чвертьфіналу Кубка України, де зіграє зі Львовом, але вилетів із єврокубків, залишивши українських уболівальників без єврокубкової весни.
- На тренерському містку Шахтаря Де Дзербі змінив португальця Луїша Каштру. Після успішного сезону-2019/2020 Каштру не зміг виграти з Шахтарем жодного титулу у 2021 році.
- Попереднім клубом Де Дзербі був італійський Сассуоло, в якому тренер працював з 2018 року. Протягом тренерської кар'єри Де Дзербі очолював Дарфо Боаріо, Фоджу, Палермо і Беневенто.