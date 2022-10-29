Де Дзерби пригласил украинских детей на тренировку Брайтона: видео счастливой встречи

Бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби продемонстрировал поддержку Украине, пригласив на тренировочную базу пострадавших от российской агрессии детей. Такую встречу юные украинцы запомнят на всю жизнь.

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби не забывает Украину, где он работал с донецким Шахтером. Наставник Брайтона принял участие в местной благотворительной программе для помощи украинским детям-беженцам.

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Де Дзерби пригласил украинских детей на тренировочную базу Брайтона, узнав об их приезде из Украины.

Очень рад, что дети здесь в безопасности и счастливы. Было классно получить возможность встретиться с ними,

– прокомментировал Де Дзерби.

Видео встречи Де Дзерби с украинскими детьми

Группа игроков первой команды Брайтона, включая Паскаля Гросса, Солли Марча, Адама Лаллана и Роберта Санчеса, тоже пришла встретиться с юными украинцами. У детей была возможность пообщаться с тренером и футболистами и сделать общие снимки.

Роберто в течение прошлого сезона тренировал Шахтер, стороны прекратили сотрудничество летом этого года. 18 сентября 2022 года итальянец официально стал главным тренером Брайтона. Во главе английского клуба провел 5 поединков, в которых "чайки" расписали две ничьи и потерпели три поражения.